Y warws sy'n 'rhoi pobl ag anableddau yn ganolog'

"Dwi wedi bod â soffa i Bethel," meddai Llion wrtha i'n gwenu fel giât. Mae o wrth ei fodd yn crwydro ac yn siarad tra'n gwneud hynny. Ar ôl esbonio mod i'n cael fy nhalu i siarad - mae o'n gofyn "faint" cyn chwerthin o'i fol. Mewn fawr ddim o dro dwi'n dod i wybod fod Llion wrth ei fodd yn canu - Dafydd Iwan ac Yma O Hyd ar y carioci yn ffefryn, ac am ychydig eiliadau mi rydan ni'n cyd-ganu.