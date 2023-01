Diwedd Llafar Gwlad: 'Rhaid diogelu cylchgronau'

"O'dd hi'n glec i ni golli'r gyllideb o'dd gyda ni ers lansio Golwg360, ond ar yr un pryd ro'n i'n croesawu'r cyfle i gymryd cam yn ôl ac i edrych ar yr hyn ro'n ni'n ei wneud hefyd, a dwi'n meddwl bod y ffordd ry'n ni wedi addasu i'r her ac ymateb i'r her wedi bod yn llwyddiannus.