Cathryn Gwynn yn cofio cariad ei rhieni ar Ddydd Santes Dwynwen

Roedd arno angen pianydd a chyfeilydd ar frys - ac wedi deall ei bod yn dda am chwarae'r piano. Roedd Mam yn ei thro yn falch o gwmni'r myfyriwr hwyliog, caredig yma i'w hebrwng a'i helpu i setlo. Cymerodd Dad hi o dan ei adain o'r cychwyn a dyna ddechrau'r stori, o'r tymor cyntaf oll.