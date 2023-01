Ateb y Galw: Tegwen Morris

Ac yn ddiweddar fy ail hoff le ydyw Ynys Las - lle gellir cerdded am filltiroedd ac mae'r twyni tywod a'r môr yn un - gydag Aberdyfi yn edrych mor agos er mor bell. Mae'n le braf i fynd am dro gyda chamera a gellir tynnu lluniau olion Cantre'r Gwaelod wrth ymlwybro yn ôl tuag at Borth.