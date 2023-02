Pwy sy'n mynd ar streic a sut y bydd yn effeithio arnoch chi?

Mae'r undeb yn gofyn am godiad cyflog gwerth naill ai'r mesur mynegai prisiau manwerthu (RPI) o chwyddiant neu 12% - pa un bynnag sydd uchaf - ac mae hefyd am ddod â'r defnydd o gytundebau dim oriau a chytundebau dros dro i ben a thaclo "beichiau gwaith gormodol" sy'n arwain at oriau o "waith di-dâl" .