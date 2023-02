Cofio llongddrylliadau Cymru

Cafodd Frances a James eu brawychu gan y digwyddiad; penderfynodd y ddau bod angen gwneud rhywbeth i sicrhau na fyddai'r fath drychineb yn digwydd eto. Erbyn 1828 roedd y ddau wedi casglu digon o arian i sefydlu bad achub yng Nghemlyn. James Williams oedd llywiwr cyntaf y bad gyda Frances yn gwirfoddoli'n rheolaidd. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, sefydlwyd cangen o'r Royal National Institute for the Preservation of Life from Shipwreck ar yr ynys hefyd.