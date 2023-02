Amaeth: 'Pwysig deall o ble ddaw ein bwyd'

"Mae un o bob saith rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu o'r wlad. Mae 90% o dir Cymru yn cael ei ffermio ac felly os ydyn ni'n mynd i fynd i'r afael â'r sialensau hynny mae rhaid i ni sicrhau bod ffermwyr yn rhan o'r ateb, eu bod nhw'n cael eu talu yn iawn am wneud hynny, yn cynhyrchu bwyd, yn cynnig gwasanaethau amgylcheddol hefyd.