Cwmni'n cefnu ar gynllun ynni llanw ger Ynys Enlli

"Mae'r ffactorau penodol oedd prosiect Enlli yn eu wynebu yn rhwystrau go iawn, a dyna pam rydym ni'n ymgyrchu am fuddsoddiad yn y sector, am gymeradwyaeth amserol ac am welliannau i'r grid, fel bod Cymru yn gallu manteisio ar ei hadnoddau ynni adnewyddadwy," meddai.