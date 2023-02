Aberllefenni: Tenantiaid yn poeni am bris rhent newydd

Mae BBC Cymru yn deall bod rhai tenantiaid wedi derbyn llythyron gorchymyn troi allan (eviction notices) gydag un tŷ yn wynebu cynnydd o dros 60% ym mhris eu rhent gan y perchennog newydd.Mae nifer o'r tenantiaid wedi dweud eu bod yn poeni am allu talu'r swm newydd, gyda'r rhent yn codi hyd at £250 yn ychwanegol y mis i rai aelwydydd.