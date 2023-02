Al Lewis: 'Y cysur sy' mewn creadigrwydd'

"O'n i yn y gwch yna am flynyddoedd maith a dim ond yn ddiweddar dwi wedi ffeindio'r gallu i agor fyny am fy mhrofiadau i. Dyna pam o'n i isho siarad efo pobl eraill gan sylweddoli mod i'n 'nabod lot o bobl creadigol oedd wedi colli rhywun a felly bod o'n amlwg bod rhywbeth wedi sbarduno nhw i fynd am fywyd creadigol hefyd.