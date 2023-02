Arlunydd graffiti yn 'goleuo y corneli mwyaf tywyll'

"Digwyddodd y murlun o'r glõwr am mod i'n ymchwilio i hanes glofeydd Morlais a welais i lun o lõwr ar ddiwedd ei shift, ei ddillad a'i wyneb yn frwnt ac yn edrych i fyny fel petai'n edrych am olau dydd. Gobeithio fod y murlun gyda'r glofeydd wrth ei ochr yn edrych fel glõwr ar ddiwedd shifft yn edrych ymlaen at weld golau dydd ar ei ffordd adre.