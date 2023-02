Y gŵr o'r Barri sydd y tu ôl i gyfrif TikTok Cory's World

"Pan oeddwn i'n yr ysgol, doedd pobl ddim yn neis iawn. Roeddwn i'n cael fy mwlio, ac mi'r oeddwn i'n casau'r ffaith 'mod i'n wahanol ac yn dipyn o freak. Ers bod ar TikTok, fi'n teimlo'n llawer gwell am fi fy hun, a dw i wedi gwneud i bobl eraill deimlo'n well amdanyn nhw eu hunain hefyd."