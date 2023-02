Nodi canmlwyddiant y BBC yng Nghymru gyda darn cerddorol arloesol

"Mae 'na gasgliad o gerddi gan R.S. Thomas o'r enw Frequencies. Naeth hyna bopio mewn i fy meddwl i. Beth ydy ystyr frequencies yn y casgliad yna ydi frequencies of faith iddo fe. Nawr, dydi'r darn yma ddim yn grefyddol, ond wnes i gymryd y syniad yna o amleddau o berthyn i Gymreictod, neu the frequencies of belonging," eglura