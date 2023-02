Ateb y Galw: Elin Wyn Williams

Ma'n chwaer newydd gael ci ac yn sydyn ma pob cydnabod a theulu yn gi-garwyr! A dyma esbonio pam mod i'n darllen pwt mewn papur am berchennog yn gwahodd cŵn eraill i ymuno â hi a'i chi Ella am wâc ar draeth cyn rhoi'r ci i gysgu oherwydd anhwylder. Rhannwyd y neges 1,200 o weithiau ac fe rannodd Ella'r traeth gyda degau o gŵn a'u perchnogion am dro tywodlyd, llaith, a hynny am y tro olaf. A do, fe wnes i grio.