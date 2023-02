Crysau Gareth Edwards; gobeithio torri record byd

Un o'r ceisiau enwocaf yn hanes rygbi'r undeb yw cais Syr Gareth Edwards yn erbyn y Barbariaid ar Barc Yr Arfau, Caerdydd, yn 1973. Fe gadwodd Syr Gareth y crys o'r diwrnod hwnnw, ac ar Ddydd Gwener, 24 Chwefror, bydd y crys a llawer o rai eraill yn mynd i ocsiwn. Mae'n disgwyl i'r crys Barbariaid gael ei werthu am hyd at £200,000.