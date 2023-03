Yr her - a’r freuddwyd - o fyw drwy’r Gymraeg

"Pan o'n i'n tyfu fyny, ni theimlais i ddigon Cymraeg; o'dd o'n galed byw mewn ardal rili Saesnig, ond yr un pryd, eisiau siarad yr iaith drwy'r amser. Os oedd rhywun yn gofyn cwestiynau am yr iaith, o'n i'n gallu ateb. Ond doedd o ddim yn gwestiwn o wybodaeth, oedd o'n gwestiwn o hyder.