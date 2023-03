LHDTC+ a'r Gymraeg: Ydy hi'n anodd perthyn i'r ddwy gymuned?

"Ond byswn i'n gwylio stwff fel teledu, caneuon, ti'n gwybod, y cultural influences, mae'r gair gay yn... teimlo'n lot mwy socialised o fewn e [...]. So mae dweud y gair hoyw yn teimlo mor swreal 'falle, oedd e'n teimlo sort of yn alien." (Ianto)