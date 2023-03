Pum lle sy'n dweud stori Dewi Sant

Ar y llwybr tuag at y capel, mae ffynnon sanctaidd â phwerau iachau, yn ôl y sôn. Yn ôl Buchedd Dewi, ffrydiodd y ffynnon o'r tir ger y man lle esgorodd Non. Mae Dydd Gŵyl Santes Non ar 2 Mawrth.