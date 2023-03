Pum munud gyda Bardd y Mis: Sioned Erin Hughes

Dwi'n teimlo bod llawer o fy ngwellhad i a fy ffordd o brosesu trawma yn golygu mynd yn ôl at bwy o'n i pan ro'n i'n iau, cyn i bethau fynd o chwith. Mi wnes i sgwennu am hyn yn ddiweddar, bod cymaint o ran o dyfu i fyny - i mi, beth bynnag - yn golygu mynd yn ôl at y plentyn tu mewn.