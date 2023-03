Hanes boddi Tryweryn: 'Nid pawb sy'n cofio 'run fath'

Ry'n ni'n genedl sy'n cofio Tryweryn ac yn dathlu ein bod ni 'Yma o Hyd'. Beth wnewn ni â'n hunaniaeth a'n Senedd a'n grymoedd cyfansoddiadol nawr felly? Pa stori am Gymru ry'n ni am ei hadrodd ac ymhen trigain mlynedd, ei chofio?