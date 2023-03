Ateb y Galw: Yr actor Gwyn Vaughan Jones

Dwn i ddim wir! Ond os mai marw o henaint ydwi yna mynd yn fy ngwsg fyddai'r gorau i'w ddymuno - ond os dwi yn mynd i gael fy nifa gan gomet neu gan rhyw feirws marwol yna mi fyddwn yn gafael mewn potel o Penderyn a cherdded i ben y Moelwyn Mawr a chanu be bynnag fedrwn i gofio nerth fy mhen a chodi dau fys ar beth bynnag sydd yn dod a diolch am yr holl bobol sydd wedi cyfoethogi fy mywyd, a'r profiadau dwi wedi gael. Os digwydd i'r comet fethu - yna mi a'i adra i ngwely a chysgu fel mochyn, a chael cythraul o hangover ar y diwrnod ar ôl diwedd y byd. Wel, be o'n i'n ddisgwyl!