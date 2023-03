Y Cymry arloesgar ym myd gwyddoniaeth

"Mae fe wir yn fy ngofidio i. Athrawon sydd yn tanio dychymyg ac ysbrydoli. Roedd hi'n braf bod gyda Jake Davies o brosiect Siarc Cymru yn Ysgol Gynradd Edern ym Mhen Llŷn. Nath e ysbrydoli'r disgyblion wrth sôn am fywyd y môr sydd ger ein harfordir ac fe ofynon nhw gwestiynnau gwych. A phan ofynnais iddyn nhw beth oedden nhw am fod wedi tyfu lan roedd nifer am fod yn wyddonwyr o rhyw fath, ac un 'ishe bod fel Jake!'