Cefnogaeth ariannol i saith o sinemâu annibynnol Cymru

"I lawer o bobl ifanc yn yr ardal ni yw eu prif fynediad at y celfyddydau a ffilm, ac rydyn ni'n falch i fod wedi helpu ysbrydoli pobl yn yr ardal i ddod yn rhan o'r celfyddydau, fel yr actor a chyfarwyddwr Tom Cullen a'r dramodwyr Owen Thomas a Brad Birch, felly mae cyllid fel yma yn helpu sicrhau ein bod yma i ysbrydoli pobl ifanc am genedlaethau i ddod.