Gwyliwch: Lisa Gwilym yn adlewyrchu ar ei gyrfa

Nid ar y radio yn unig mae Lisa yn hyrwyddo cerddoriaeth. Mae hi wedi cyflwyno rhaglenni fel Y Stiwdio Gefn ar S4C, wedi dod â digwyddiadau mawr fel yr Eisteddfod, Tân y Ddraig a Sesiwn Fawr i'n 'stafelloedd byw a chyflwyno oddi ar lwyfannau gwyliau ym mhob cwr o'r wlad. Does dim dwywaith ei bod hi wedi bod yn ei chanol hi go iawn am ddau ddegawd ac yn wir wedi gwneud cyfraniad arbennig.