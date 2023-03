Ateb y Galw: Sian Llywelyn

Llun o fy milltir sgwar wedi ei dynnu o ben bryn uchel rhwng Penrhyn a Maentwrog. Pen y Gysgfa ydy enw'r bryn, ac mi rydw i wrth fy modd yn mynd yno. Mae'r Afon Ddwyryd i'w gweld yn glir, a gallwch weld i lawr tuag at Harlech, fyny'r arfordir at Borth y Gest, a rownd at Eryri wedyn, a'r Cnicht y tu ôl i chi, a'r Moelwynion, wedyn y Rhinogydd yn ôl at yr arfordir. Pinacl mynd am dro go iawn!