O Berlin i'r byrfyfyr: Dylanwadau cerddorol Bethan Lloyd

O'n i'n arfer sgwennu efo jyst llais; cychwyn efo jyst llais a looper, a pitcho fo i lawr i greu y bâs, a'i dorri i fyny i neud y rhythm. O'n i wastad yn meddwl ma' dyna'r cwbl 'swn i'n ei 'neud. Ond pan nes i gychwyn gweithio ar yr albym, o'n i rili isho gneud rhywbeth mawr, in your face, a rŵan dwi 'di gneud hynny, galla i wneud rhywbeth gwahanol nesa'.