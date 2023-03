Y stori tu ôl i Cân i Mam

"A wedyn o'n i'n gwella, o'n i'n mynd nôl am driniaeth, wedyn o'n i'n mynd lawr eto ac o'n i'n mynd yn waeth bob tro. Dyna oedd y peth 'de. Ac yr hen Huw oedd yma yn cadw bob dim efo'i gilydd chwara' teg.