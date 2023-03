Carchar yn 'agoriad llygad i anghyfiawnder'

Meddai: "Roedd o'n gyffredin yn y cyfnod yna, dyna oeddan ni'n neud - ers pan o'n i'n ifanc o'n i 'di cymryd yn ganiataol y byddwn i'n mynd i'r carchar rhyw ddydd. Oedd gennai gefnogaeth llwyr fy rhieni felly doedd o ddim yn dim byd dewr i wneud.