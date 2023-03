Y lein gyntaf yn y byd i werthu tocynnau i deithwyr

O'r cychwyn cyntaf, bu'r ganmoliaeth yn hael - yn arbennig ymhlith cylchoedd ffasiynol. Ym 1808, mewn llythyr at Iarlles Weddw Winterton dywedodd y deithwraig Elizabeth Isabella Spence nad oedd hi erioed wedi treulio prynhawn 'with more delight than the former one in exploring the romantic scenery of Oystermouth.' Yn ôl Spence, roedd ei cherbyd wedi cael ei adeiladu allan o haearn ac yn gallu cludo deuddeg o bobl ar unwaith.