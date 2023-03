'Mae'r Gymraeg yn iaith wyddonol'

Eglura ei ymchwil ymhellach: "Be o'n i'n neud oedd defnyddio dulliau ceme-cyfrifiadurol i archwilio defnyddiau mandyllog , felly dosbarth o ddeunyddiau cemegol sy'n meddu ar fandyllau ac un o'r deunyddiau o'n i'n edrych arno oedd Seolitau sy'n cael ei ddefnyddio fel catalydd (mae catalydd yn cyflymu cyfradd adwaith cemegol) .