Ymgyrch y tri yn ras arweinydd yr SNP ar fin dod i ben

Yr hyn fydd yn ddiddorol o'i safbwynt hi yw'r drefn bleidleisio - pleidlais sengl drosglwyddadwy - sy'n golygu os y caiff hi ei bwrw o'r ras yn y rownd gynta o gyfri, bydd ail ddewis gan ei chefnogwyr hi - ac fe allai'r bleidlais honno fod yn dyngedfennol yn y ras.