Pum munud gyda Bardd y Mis: Alan Llwyd

Mi ydw i'n falch iawn o nifer ohonyn nhw, ond, am mai bardd ydw i'n bennaf, byddwn yn dewis fy mhrif gasgliadau o farddoniaeth: Cerddi Alan Llwyd: y Casgliad Cyflawn Cyntaf 1968-1990, Cerddi Alan Llwyd: yr Ail Gasgliad Cyflawn 1990-2015, Cyrraedd a Cherddi Eraill a Cyfnos. Mi ydw i hefyd yn hynod o falch o lwyddiant y ffilm Hedd Wyn.