Pum munud gyda Tegwen Parry ac Alun Fon Roberts

Tegwen: I fi, dwi'n credu mai llofruddiaethau Peter Moore ar hyd ogledd Cymru sy'n fy niddori, gan eu bont wedi cymryd lle o fewn tafliad carreg i'n hardal ni, a roedd o hefyd yn berchen ar adeilad ym Mlaenau Ffestiniog, a pwy a wyr be' arall fysa 'di digwydd cyn iddo ei ddal. Wrth gwrs roedd ganddo hefyd dwrna Cymraeg sef Dylan Jones o Abergele, a roedd ei lyfr o, Man in Black, yn hynod o ddiddorol, yn adrodd safbwynt Dylan yn gorfod amddiffyn llofruddiaethwr.