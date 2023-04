Dyddiadur Ramadan Elan Dafydd

Mae'n draddodiad gydol Ramadan i wledda a chael gwahoddiadau i rannu bwyd ag eraill. Mae'n amser i wahodd cyfeillion a'n perthynasau am iftar a bwyta gyda'n gilydd. Mae'n adfywio'r teimladau o fod yn hael gyda'n gilydd ac mae ein gwerthfawrogiad am fwyd llawer gwell ar ôl diwrnod hir o ymprydio.