Trenau Cymru yn 'llwm ers tro', medd gweinidog

Gan sôn am "gyfnod rheoli" Network Rail rhwng 2024 a 2029, dywedodd fod y cyfnod yn mynd i "arwain at fwy o fethiannau yn yr isadeiledd, asedau yn dirywio fydd yn arwain at gyflymder is, gwasanaethau llai dibynadwy, a naill ai perfformiad sydd yn aros yn ei unfan neu'n gwaethygu".