Beti a'i Phobol: Saith pwynt o sgwrs y cwnselydd Sioned Lewis

"'Nes i drio peidio gweld y meddygon hynny eto - o'n i wedi colli lot o ffydd, o'n i'n flin iawn ar y pryd. O'n i'n trio delio efo'r plant achos o'n i'n hŷn efo pedwar o nhw. Roedd y tri hynaf dal yn fach. Roedd hwnna'n fwy o beth na'r canser - i gadw nhw efo'i gilydd ac i gadw nhw gartref.