Adam Price i ymddiswyddo fel arweinydd Plaid Cymru

"Drwy'r Cytundeb Cydweithio, sydd wedi ei saernïo gan Adam, mae Plaid Cymru wedi gallu gweithredu polisïau arloesol megis prydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd, diwygiadau sy'n amddiffyn ein cymunedau'n well ac edrychwn ymlaen at Senedd fwy sy'n adlewyrchu'r Gymru hyderus.