Be' sy'n gwneud peint o gwrw da?

Yn ifanc (dros 18 oed, wrth gwrs!) seidr cyffredin a black o'n i'n yfed, cyn symud i Guinness tra yn y Brifysgol. Ond dwi wastad wedi bod yn barod i rhoi go i unrhyw beth felly mae'n amhosib dweud taw un steil o'n i'n ei yfed. Erbyn hyn, na'i osgoi seidr cyffredin (ond yn ffan o rhai cryf, naturiol) ac ma' Gwin y Gwan dal i fod yn ffefryn hyd heddi'!