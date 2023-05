Mewn lluniau: Ffermwyr ecolegol Cymru

"O'n i'n gweld bod ni'n gallu gweithio'r system yn well drwy weithio gyda natur a pheido prynu pethau mewn fel cemegolion ac yn y blaen drwy'r amser. Ond yn fwy na hynny be' o'n ni'n gallu gweld oedd drwy weithio mwy a mwy gyda natur oedd e'n rhoi mwy o fodd i'r system ac i'r amgylchedd oedd gyda ni yn lleol," meddai Aled Evans.