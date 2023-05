Gwario £440,000 ar ymchwilio i bryfed fel ffynhonnell fwyd

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn ceisio dweud fod y cyllid wedi'i ddefnyddio i chwilio am wahanol ffynonellau bwyd ar gyfer prydau ysgol am ddim, ond dywed Llywodraeth Cymru fod gan y prosiect ymchwil "ddim byd o gwbl i'w wneud â darparu prydau ysgol am ddim".