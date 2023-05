Anrhydeddau'r Orsedd 2023: Y gogledd

Mae'r gwleidydd Mabon ap Gwynfor, Cynwyd yn Aelod o'r Senedd dros Ddwyfor Meirionnydd er 2021. Yn ymgyrchydd egwyddorol, mae'n adnabyddus ledled Cymru am ei ddaliadau gwrth-ryfel ac fel eiriolydd angerddol dros heddwch. Mae hefyd yn credu yn yr angen i rymuso cymunedau, ac felly'n weithredwr cymunedol: cyd-sefydlodd Menter Gymunedol Cynwyd er mwyn i'r gymuned gymryd perchnogaeth o siop y pentref, a Phwyllgor Menter Ysgol Llandrillo er mwyn i'r gymuned gymryd perchnogaeth o'r ysgol leol ar ôl ei chau.