Cofio'r Gymanfa Ganu enfawr yn Llundain

"Roedd fy nhad yn canu emynau, roedden ni'n canu emynau yn y car ac ati, felly doedd o ddim yn newydd i mi glywed emynau o gwbl. Ond o wrando ar y record yma do'n i ddim yn gwybod ble i fynd - roedd o'n brofiad enbyd i mi. Ges i dröedigaeth; dim mod i 'rioed 'di clywed canu emynau o'r blaen, ond o'n i erioed 'di clywed y math yma o ganu emynau o'r blaen."