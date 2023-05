Esyllt Sears: Anturiaethau o amgylch Cymru

Felly pan ges i fy ngofyn, â Kiri Pritchard-McLean, i fynd ar bererindod dwristaidd o amgylch Cymru ar gyfer podlediad Pod of Wales, ar y cyd gyda Croeso Cymru, o'n i'n teimlo bod yr amser wedi dod i wneud yn iawn am yr hyn es i drwyddo'n wyth oed ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw rhywle ar gyrion Llangybi; ac hefyd y cyfle perffaith i sianelu Jill Dando a Gloria Hunniford (fel rhywun oedd yn obsessed gyda rhaglenni Holiday a Wish you Were Here...? yn y 90au.)