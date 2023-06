Tair cenhedlaeth Y Talwrn

"Roedd Mam a Dad mewn tîm arall yn yr 1970au ac 1980au, ond 'nath Mam stopio am gyfnod tra roedd hi'n brysur gyda phethau eraill. Yn fwy diweddar 'nath hi ddechrau dosbarthiadau cynganeddu gyda Wyn Owens, ac fe ymunodd hi â Thîm Beca tua 10 mlynedd yn ôl."