Her i greu dillad... yn lle eu prynu

Ond er mor gaeth ydw i i'r tonnau dopamin sy'n fy ngwobrwyo wrth brynu outfit newydd, y gwir amdani ydi mod i'n cyfrannu at ddiwydiant sy'n eithriadol o broblematig. Amodau gwaith anfaddeuol, prisiau anfoesol (uchel ac isel!), sarhau cyrff, hiliaeth ac ablaeth ar y runway... heb sôn am y ffaith fod y diwydiant yn gyfrifol am oddeutu 8-10% o'n allyriadau dros y byd.