Beti a'i Phobol: Saith pwynt o sgwrs yr hanesydd bwyd Carwyn Graves

Mae Carwyn yn grediniol fod angen i ni yng Nghymru wneud defnydd o'n bwyd cynhenid: "Ni fel Cymry ddim wedi neud rhyw lawer o'n bwydydd ein hunain ac mae 'na resymau hanesyddol am hynny - ond dyw e ddim yn deillio o'r ffaith fod ein cynnyrch ni yn ymylol neu ddim o safon. Y gwrthwyneb sy'n wir.