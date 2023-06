Ateb y Galw: Elain Roberts

Mae gen i atgofion melys o sawl noson ond mae'n rhaid dweud bod y gig olaf yn Neuadd Buddug, Bala yn un o'r goreuon. Ro'n i dal yn yr ysgol ar y pryd, ac fe deithiais i a dwy o'm ffrindiau gorau i'r Bala ac aros mewn gwely a brecwast am y noson. Roedd synnwyr o ryddid ac antur i'r trip. Roedd y gig ei hun yn wych ac roedden ni wedi cyffroi'n lân. Rydyn ni'n tair yn dal i sôn am y noson yna fel un o'r goreuon o'n hieuenctid!