Cymru, Armenia a Paul Mullin

"Dwi di cael ambell gip ar Jordan James tra'n sylwebu - chwaraewr ifanc llawn egni, llawn rhedeg. Un o'r rhein sy'n licio mynd mlaen - yr un math o chwaraewr a be oedd Gary Speed yn ifanc, yn cyrraedd y cwrt cosbi mewn amser a sgorio ambell gôl. Dwi ddim yn disgwyl iddo fo ddechrau yn erbyn Armenia, ond 'wyrach daw ei gyfle fo yn erbyn Gibraltar ym mis Hydref. Mae gan Fulham feddwl mawr o Luke Harris felly mae o'n un i'r dyfodol hefyd yn sicr."