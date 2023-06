Donald Trump: 'Y dyn oedd wedi cymryd dros fy ngyrfa'

Roedd yn bwysig iawn cynnal y perthnasoedd a fyddai'n parhau i'n symud yn agosach at Mar-a-Lago, clwb breifat Trump yn Palm Beach. Yn gynnar ym mis Mawrth daeth yr alwad o'r diwedd. Fe gasglon ni dîm o'r bobl gamera gorau, a fy nghynhyrchydd Angelina, a dal awyren i West Palm Beach, Florida.