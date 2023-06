Beth mae'r ffiniau etholaethol newydd yn ei olygu i Gymru?

Yn dilyn datganoli fe ddaeth newidiadau i ardaloedd gwahanol o'r Deyrnas Unedig, meddai Dr. Griffiths: "Mae cefnogwyr y newidiadau'n cyfeirio at ddatganoli fel y llwybr ar gyfer cynrychiolaeth Gymreig - gan bwyntio at gynsail Yr Alban, a gollodd 13 AS yn dilyn sefydlu Senedd yr Alban yn 1999.